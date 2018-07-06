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ЧС-2018: Франція здолала Уругвай і першою вийшла до 1/2 фіналу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 19:03
Фото: Уругвай - Франція (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: Уругвай - Франція (twitter.com/FIFAWorldCup)

Грізманн забив третій гол на турнірі і асистував Варану

Збірна Франції першою завоювала путівку в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018, здолавши в чвертьфіналі команду Франції - 2:0.

Французи вийшли вперед на 40 хвилині завдяки Рафаелю Варану, який відзначився після навісу Антуана Гризманна зі штрафного.

На 61 хвилині все той же Грізманн подвоїв перевагу збірної Франції, забивши після результативної передачі від Корентина Толиссо.

У півфіналі ЧС-2018 французи зіграють з переможцем матчу Бразилія – Бельгія, а команда Уругваю завершила участь в турнірі.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

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Теги публікації: Франція, ЧМ-2018, Уругвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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