ЧМ-2018: Франция одолела Уругвай и первой вышла в 1/2 финала

Гризманн забил третий гол на турнире и ассистировал Варану

Сборная Франции первой завоевала путевку в 1/2 финала чемпионата мира-2018, одолев в четвертьфинале команду Франции - 2:0.

Французы вышли вперед на 40 минуте благодаря Рафаэлю Варану, который отличился после навеса Антуана Гризманна со штрафного.

На 61 минуте все тот же Гризманн удвоил преимущество сборной Франции, забив после результативной передачи от Корентина Толиссо.

В полуфинале ЧМ-2018 французы сыграют с победителем матча Бразилия – Бельгия, а команда Уругвая завершила участие в турнире.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.