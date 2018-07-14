ЧС 2018: турнірна таблиця на 14 липня

Турнірна таблиця ЧС-2018 сьогодні покаже, яка команда посяде 3 місце

Результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 на 14 липня, турнірна таблиця, а також розклад ігор на сьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні, 14 липня, о 17:00 відбудеться матч Бельгія - Англія, дивитися онлайн-трансляцію якого можна на РБК-Україна.

ЧС-2018: турнірна таблиця 14 липня

Після півфінальних матчів визначилися збірні, які зустрінуться у вирішальній грі 15 липня. Фіналістами стали Хорватія і Франція. Переможені команди Англії та Бельгії зіграють за третє місце мундіалю 14 липня.

Англійці поступилися хорватам з рахунком 1: 2 в півфіналі 11 липня, а бельгійці програли Франції 10 липня в Санкт-Перербург з результатом 0:1.

Фото: турнірна сітка ЧС 2018 на 14 липня (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Розклад матчів на 14 липня

Сьогодні в рамках ЧС 2018 відбудеться гра команд, що програли раніше в півфіналі. О 17:00 на стадіоні Санкт-Петербурга в боротьбі за "бронзу" мундіалю зустрінуться збірні Бельгії та Англії.

Варто відзначити, що англійці і бельгійці вже зустрічалися в рамках ЧС 2018 під час групового етапу. Того разу з рахунком 1:0 перемогу здобула Бельгія і стала лідером групи G.