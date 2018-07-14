ЧМ 2018: турнирная таблица на 14 июля

Турнирная таблица ЧМ-2018 сегодня покажет, какая команда займет 3 место

Результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 14 июля, турнирная таблица, а также расписание игр на сегодня - в материале РБК-Украина.

Сегодня, 14 июля, в 17:00 состоится матч Бельгия - Англия, смотреть онлайн-трансляцию которого можно на РБК-Украина.

ЧМ-2018: турнирная таблица 14 июля

После полуфинальных матчей определились сборные, которые встретятся в решающей игре 15 июля. Финалистами стали Хорватия и Франция. Проигравшие команды Англии и Бельгии сыграют за третье место 14 июля.

Англичане уступили хорватам со счетом 1:2 в полуфинале 11 июля, а бельгийцы проиграли Франции 10 июля в Санкт-Перербурге с результатом 0:1.

Фото: турнирная сетка ЧМ 2018 на 14 июля (twitter.com/FifaWorldCup_ru)

Расписание матчей на 14 июля

Сегодня в рамках ЧМ 2018 состоится игра команд, проигравших ранее в полуфинале. В 17:00 на стадионе Санкт-Петербурга в борьбе за "бронзу" мундиаля встретятся сборные Бельгии и Англии.

Стоит отметить, что англичане и бельгийцы уже встречались в рамках ЧМ 2018 во время группового этапа. В тот раз cо счетом 1:0 победу одержала Бельгия и стала лидером группы G.