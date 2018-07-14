Бельгия - Англия: онлайн трансляция

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 14.07.2018 - 08:39
Бельгия - Англия
Бельгия - Англия

Смотреть трансляцию матча Бельгия - Англия на канале Интер можно в 17:00

Бельгия - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Бельгии и Англии сразятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "красных дьяволов".

14 июля 17:00
Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

 

За бронзовые медали чемпионата мира 2018 года будут бороться Англия и Бельгия. 

Команда Роберто Мартинеса прекрасно выступала на ЧМ-2018. "Красные дьяволы" заняли первое место в своей группе, не проиграв ни одной встречи.  В 1/8 финала они устроили настоящий триллер с Японией: уступали 0:2, но победили в основное время. А в 1/4 финала отправили домой сборную Бразилии. Бельгийцы после 14 голов за предыдущие пять матчей только в полуфинале ушли с поля с нулем. В борьбе за выход в финал сильнее оказались французы. 

Англичане бодро играли на турнире в России. В группе заняли второе место, пропустив вперед  только Бельгию. "Три льва" в 1/8 финала обыграли Колумбию, впервые выиграв серию пенальти на мировом первенстве — с четвертой попытки, а в четвертьфинале разобрались со Швецией. 28 лет сборная Англии не выходила в полуфинал Чемпионата мира FIFA. Но там ее ждала неудача - Хорватия смогла одержать волевую победу и впервые в истории выйти в финал мирового первенства. Англичане, как и в 1990 году, будут бороться за третье место. 

Бельгия и Англия уже играли друг с другом на ЧМ-2018. В последнем матче группового этапа команды боролись за победу в группу G. Благодаря голу Янузая "Красные дьяволы" выиграли.  Примечательно, что это была первая победа бельгийцев над англичанами за 82 года. Интересно, готова ли команда Саутгейта в субботу взять реванш за поражение в Калининграде? 

.

Арбитр матча открытия ЧМ-2018 рассудит Францию и Хорватию в финале Тренер сборной России советовался с Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018
Теги:  онлайн-трансляция,  ЧМ-2018,  онлайн,  сборная Англии,  Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС