Бельгия - Англия: онлайн трансляция

Смотреть трансляцию матча Бельгия - Англия на канале Интер можно в 17:00

Бельгия - Англия. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на Интере. Сборные Бельгии и Англии сразятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "красных дьяволов".

14 июля 17:00

Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

За бронзовые медали чемпионата мира 2018 года будут бороться Англия и Бельгия.

Команда Роберто Мартинеса прекрасно выступала на ЧМ-2018. "Красные дьяволы" заняли первое место в своей группе, не проиграв ни одной встречи. В 1/8 финала они устроили настоящий триллер с Японией: уступали 0:2, но победили в основное время. А в 1/4 финала отправили домой сборную Бразилии. Бельгийцы после 14 голов за предыдущие пять матчей только в полуфинале ушли с поля с нулем. В борьбе за выход в финал сильнее оказались французы.

Англичане бодро играли на турнире в России. В группе заняли второе место, пропустив вперед только Бельгию. "Три льва" в 1/8 финала обыграли Колумбию, впервые выиграв серию пенальти на мировом первенстве — с четвертой попытки, а в четвертьфинале разобрались со Швецией. 28 лет сборная Англии не выходила в полуфинал Чемпионата мира FIFA. Но там ее ждала неудача - Хорватия смогла одержать волевую победу и впервые в истории выйти в финал мирового первенства. Англичане, как и в 1990 году, будут бороться за третье место.

Бельгия и Англия уже играли друг с другом на ЧМ-2018. В последнем матче группового этапа команды боролись за победу в группу G. Благодаря голу Янузая "Красные дьяволы" выиграли. Примечательно, что это была первая победа бельгийцев над англичанами за 82 года. Интересно, готова ли команда Саутгейта в субботу взять реванш за поражение в Калининграде?

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