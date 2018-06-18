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ЧС-2018: Збірна Англії вирвала перемогу у Туніса

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    18.06.2018 - 22:59
Фото: Туніс - Англія (twitter.com/England)
Фото: Туніс - Англія (twitter.com/England)

Кейн зробив дубль і приніс перемогу команді в доданий час

Збірна Англії у компенсований час завдяки дублю Гаррі Кейна вирвала перемогу у Тунісу в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Всі матчі на нинішньому мундіалі поки виходять для фаворитів дуже непростими, деякі вже навіть втратили очки. Англійці за моментами повністю перевершували свого суперника, але от реалізація у команди Гарета Саутгейта була жахлива. Якби не капітан команди Кейн, то початок Англії було б однозначно провальним.

Рахунок був відкритий на 11 хвилині, коли Ешлі Янг з кутового виконав подачу в центр штрафного майданчика, Джон Стоунс головою пробив в кут воріт, голкіпер тунісців в стрибку потягнув, але першим на добиванні виявився Гаррі Кейн. На 35 хвилині Фержані Сассо ударом з пенальті зрівняв рахунок. У компенсований арбітром час до другого тайму Кейн оформив дубль і приніс англійцям перемогу.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).

Бразилія і Швейцарія стартували на ЧС-2018 з нічиєї Бразилія - Франція: онлайн-трансляція (рахунок 1:1)
Теги публікації: Тунис, ЧМ-2018, сборная Англии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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