ЧС-2018: Збірна Англії вирвала перемогу у Туніса

Кейн зробив дубль і приніс перемогу команді в доданий час

Збірна Англії у компенсований час завдяки дублю Гаррі Кейна вирвала перемогу у Тунісу в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2018. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Всі матчі на нинішньому мундіалі поки виходять для фаворитів дуже непростими, деякі вже навіть втратили очки. Англійці за моментами повністю перевершували свого суперника, але от реалізація у команди Гарета Саутгейта була жахлива. Якби не капітан команди Кейн, то початок Англії було б однозначно провальним.

Рахунок був відкритий на 11 хвилині, коли Ешлі Янг з кутового виконав подачу в центр штрафного майданчика, Джон Стоунс головою пробив в кут воріт, голкіпер тунісців в стрибку потягнув, але першим на добиванні виявився Гаррі Кейн. На 35 хвилині Фержані Сассо ударом з пенальті зрівняв рахунок. У компенсований арбітром час до другого тайму Кейн оформив дубль і приніс англійцям перемогу.

Нагадаємо, в матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Австралії уругвайський арбітр Андрес Кунья призначив перший в історії турніру пенальті після використання системи VAR (video assistant referee).