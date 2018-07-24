Найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з РФ

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 13:13
Фото: прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Фото: прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)

Лише за останні два тижні затримано 17 груп нелегальних мігрантів

Після чемпіонату світу з футболу у Російській Федерації залишилось кілька тисяч "вболівальників" із країн міграційного ризику". Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) з посиланням на Нацполіцію.

У зв'язку з цим найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з Росії, оскільки ці іноземці прибули з метою незаконного потрапляння через Україну до Євросоюзу.

"Найближчим часом очікується переправлення великих груп нелегалів в Україну з Росії на ділянці кордону Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Після потрапляння до нашої держави триватиме транзит нелегалів до її західних кордонів", - повідомив заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Ігор Малахов.

Він додав, що лише за останні два тижні затримано 17 груп нелегальних мігрантів, до складу яких входило 75 іноземців.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, національна поліція розпочала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант".

 

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Теги:  полиция,  нелегалы,  Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС