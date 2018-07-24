В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из РФ

Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов

После чемпионата мира по футболу в Российской Федерации осталось несколько тысяч "болельщиков" из стран миграционного риска". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) со ссылкой на Нацполицию.

В связи с этим в ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России, поскольку эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

"В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в наше государство продлится транзит нелегалов к его западным границам", - сообщил заместитель начальника департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Игорь Малахов.

Он добавил, что только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев.

Напомним, сегодня, 24 июля, национальная полиция начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант".