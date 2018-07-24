Нацполіція розпочала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант"

Превентивні заходи триватимуть до кінця літа

Національна поліція сьогодні, 24 липня, розпочала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант". Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба відомства.

Превентивні заходи триватимуть до кінця літа. Метою спецоперації є виявлення, документування та припинення злочинної діяльності іноземців, які прибули в Україну з метою вчинення злочинів.

"Ми проаналізували ситуацію з нелегальними мігрантами, і у нас є серйозні питання. Тому організовуємо, проводимо оперативно-профілактичне відпрацювання "Мігрант", аби виправити цю ситуацію", - підкреслив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За словами керівника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна, за 2017 рік іноземці скоїли близько 4 тисяч кримінальних правопорушень.

Він додав, що з початку року виявлено понад 100 груп нелегальних мігрантів та загалом понад 500 іноземців.

Нагадаємо, на початку червня СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України. За період 2017-2018 років зловмисники встигли "оформити" фальшиві документи понад 500 особам.