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ЧС-2018: усі подробиці

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    15.06.2018 - 02:00
Фото: ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

ЧС-2018 проходить з 14 червня по 15 липня

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартував в Росії вчора, 14 червня і триватиме до 15 липня. Всі новини та подробиці мундіалю, календар і розклад матчів, турнірна таблиця - в матеріалі РБК-Україна.

Відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018

Відкриття ЧС-2018 відбулося вчора, 14 червня в Москві. На стадіоні "Лужники" відбувся матч між збірною РФ і збірної Саудівської Аравії. Росіяни здобули перемогу в цьому поєдинку з рахунком 5:0.

 

Фото: результати першого матчу ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Перед початком матчу була невелика церемонія відкриття, в ході якої виступили оперна співачка Аїда Гаріфулліна і відомий британський виконавець Роббі Вільямс. Відзначимо, що останній відзначився непристойним жестом - під час виступу він в прямому ефірі на камеру показав середній палець.

Груповий етап ЧС-2018

Перша частина Чемпіонату світу 2018 - це груповий етап. Всі команди, які беруть участь у мундіалі, поділені на 8 груп - A, B, C, D, E, F, G, H. У кожній з цих груп по 4 команди. Кожен день буде проходити за 4 матчі, за винятком перших двох днів - у день відкриття відбулася одна гра, а на наступний день, 15 червня, заплановано три матчі. 28 червня відбудуться останні матчі групового етапу, та 30 червня розпочнеться ⅛ фіналу. ¼ Фіналу пройде 6 і 7 липня, півфінал - 10-11 липня, матч за третє місце - 14 липня, а самий головний фінальний поєдинок - 15 липня.

Календар матчів ЧС-2018 можна подивитися на РБК-Україна.

Матчі ЧС-2018 буде проходить у 11 містах РФ на 12 різних стадіонах:

  • Москва (стадіон "Лужники", стадіон "Спартак")
  • Калінінград ("Стадіон Калінінград")
  • Санкт-Петербург ("Стадіон Санкт-Петербург")
  • Нижній Новгород ("Стадіон Нижній Новгород ")
  • Волгоград ("Львів Арена")
  • Казань ("Казань Арена")
  • Самара ("Самара Арена")
  • Саранськ ("Мордовія Арена")
  • Ростов-на-Дону ("Ростов Арена")
  • Сочі (стадіон "Фішт")
  • Єкатеринбург ("Єкатеринбург Арена")

 

ЧС 2018: таблиці, групи, розклад матчів ЧС 2018: де будуть проходити матчі
Теги публікації: новости, ЧМ-2018, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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