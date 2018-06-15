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ЧМ-2018: все подробности

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    15.06.2018 - 02:00
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России вчера, 14 июня и продлится до 15 июля. Все новости и подробности мундиаля, календарь и расписание матчей, турнирная таблица - в материале РБК-Украина.

Открытие Чемпионата мира по футболу 2018

Открытие ЧМ-2018 состоялось вчера, 14 июня в Москве. На стадионе “Лужники” прошел матч между сборной РФ и сборной Саудовской Аравии. Россияне одержали победу в этом поединке со счетом 5:0.

 

Фото: результаты первого матча ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Перед началом матча была небольшая церемония открытия, в ходе которой выступили оперная певица Аида Гарифуллина и известный британский исполнитель Робби Уильямс. Отметим, что последний отличился неприличным жестом - во время выступления он в прямом эфире на камеру показал средний палец.

Групповой этап ЧМ-2018

Первая часть Чемпионата мира 2018 - это групповой этап. Все команды, которые принимают участие в мундиале, поделены на 8 групп - A, B, C, D, E, F, G, H. В каждой из этих групп по 4 команды. Каждый день будет проходить по 4 матча, за исключением первых двух дней - в день открытия состоялась одна игра, а на следующий день, 15 июня, запланировано три матча. 28 июня пройдут последние матчи группового этапа, и 30 июня начнется ⅛ финала. ¼ финала пройдет 6 и 7 июля, полуфинал - 10-11 июля, матч за третье место - 14 июля, а самый главный финальный поединок - 15 июля.

Календарь матчей ЧМ-2018 можно посмотреть на РБК-Украина.

Матчи ЧМ-2018 будут проходит в 11 городах РФ на 12 разных стадионах:

  • Москва (стадион "Лужники", стадион "Спартак")
  • Калининград ("Cтадион Калининград")
  • Санкт-Петербург ("Cтадион Санкт-Петербург")
  • Нижний Новгород ("Стадион Нижний Новгород ")
  • Волгоград ("Волгоград Арена")
  • Казань ("Казань Арена")
  • Самара ("Самара Арена")
  • Саранск ("Мордовия Арена")
  • Ростов-на-Дону ("Ростов Арена")
  • Сочи (стадион "Фишт")
  • Екатеринбург ("Екатеринбург Арена")

 

ЧМ 2018: таблицы, группы, расписание матчей ЧМ 2018: где будут проходить матчи
Теги публикации: новости, ЧМ-2018, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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