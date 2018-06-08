Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ЧМ 2018: таблицы, группы, расписание матчей

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    08.06.2018 - 02:00
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

График футбольных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 и таблица групп мундиаля

Чемпионат мира по футболу 2018 в России соберет футбольные сборные 32 стран. Состав всех групп ЧМ и расписание футбольных матчей, которые пройдут с 14 июня по 15 июля в городах РФ - в материале РБК-Украина.

ЧМ 2018: группы турнира

Состав групп финального этапа Чемпионата мира ФИФА был определен в конце 2017 года путем жеребьевки. В каждой из восьми групп по четыре сборные сыграют всего 6 матчей. В результате, по 2 команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Группа А Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай
Группа В Португалия, Испания, Марокко, Ливан
Группа С Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа Е Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея
Группа G Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа Н Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Расписание матчей Чемпионата мира по футболу 2018

Открытие ЧМ состоится 14 июня, а обладатель Кубка мира ФИФА определится в результате финальной игры 15 июля. Оба матча состоятся в Москве на стадионе "Лужники". Помимо столицы,  игры пройдут еще  в 11 городах России.

Кубок ЧМ FIFAФото: Кубок ЧМ FIFA (fifa.com)

Даты и время проведения матчей в рамках ЧМ 2018 (групповой этап):

14.06. 18:00 Группа A. Россия - Саудовская Аравия
15.06. 15:00 Группа A. Египет - Уругвай
15.06. 18:00 Группа B. Марокко - Иран
15.06. 21:00 Группа B. Португалия - Испания

16.06. 13:00 Группа C. Франция - Австралия
16.06. 16:00 Группа D. Аргентина - Исландия
16.06. 19:00 Группа C. Перу - Дания
16.06. 22:00 Группа D. Хорватия - Нигерия

17.06. 15:00 Группа E. Коста-Рика - Сербия
17.06. 18:00 Группа F. Германия - Мексика
17.06. 21:00 Группа E. Бразилия - Швейцария

18.06. 15:00 Группа F. Швеция - Южная Корея
18.06. 18:00 Группа G. Бельгия - Панама
18.06. 21:00 Группа G. Тунис - Англия

19.06. 15:00 Группа H. Польша - Сенегал
19.06. 18:00 Группа H. Колумбия - Япония
19.06. 21:00 Группа A. Россия - Египет

20.06. 15:00 Группа B. Португалия - Марокко
20.06. 18:00 Группа A. Уругвай - Саудовская Аравия
20.06. 21:00 Группа B. Иран - Испания

21.06. 15:00 Группа C. Франция - Перу
21.06. 18:00 Группа C. Дания - Австралия
21.06. 21:00 Группа D. Аргентина - Хорватия

22.06. 15:00 Группа E. Бразилия - Коста-Рика
22.06. 18:00 Группа D. Нигерия - Исландия
22.06. 21:00 Группа E. Сербия - Швейцария

23.06. 15:00 Группа G. Бельгия - Тунис
23.06. 18:00 Группа F. Германия - Швеция
23.06. 21:00 Группа F. Южная Корея - Мексика

24.06. 15:00 Группа G. Англия - Панама
24.06. 18:00 Группа H. Япония - Сенегал
24.06. 21:00 Группа H. Польша - Колумбия

25.06. 17:00 Группа A. Саудовская Аравия - Египет
25.06. 17:00 Группа A. Уругвай - Россия
25.06. 21:00 Группа B. Иран - Португалия
25.06. 21:00 Группа B. Испания - Марокко

26.06. 17:00 Группа C. Австралия - Перу
26.06. 17:00 Группа C. Дания - Франция
26.06. 21:00 Группа D. Исландия - Хорватия
26.06. 21:00 Группа D. Нигерия - Аргентина, Санкт-Петербург

27.06. 17:00 Группа F. Мексика - Швеция
27.06. 17:00 Группа F. Южная Корея - Германия
27.06. 21:00 Группа E. Сербия - Бразилия
27.06. 21:00 Группа E. Швейцария - Коста-Рика

28.06. 17:00 Группа H. Сенегал - Колумбия
28.06. 17:00 Группа H. Япония - Польша
28.06. 21:00 Группа G. Англия - Бельгия
28.06. 21:00 Группа G. Панама - Тунис

Плей-офф - последняя стадия соревнований, в которую выйдут 16 команд. Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Игры четвертьфинала состоятся 6 и 7 июля.  Два полуфинальных матча назначены на 10 и 11 июля. 14 июля определится, кто займет 3 место, а 15 июля станет известен победитель Чемпионата мира 2018.

Комитет рекомендует Раде запретить трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018 "Эвертон" готов расстаться с более чем 10 футболистами
Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь