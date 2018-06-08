ЧМ 2018: таблицы, группы, расписание матчей

График футбольных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 и таблица групп мундиаля
Чемпионат мира по футболу 2018 в России соберет футбольные сборные 32 стран. Состав всех групп ЧМ и расписание футбольных матчей, которые пройдут с 14 июня по 15 июля в городах РФ - в материале РБК-Украина.
Состав групп финального этапа Чемпионата мира ФИФА был определен в конце 2017 года путем жеребьевки. В каждой из восьми групп по четыре сборные сыграют всего 6 матчей. В результате, по 2 команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
|Группа А
|Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай
|Группа В
|Португалия, Испания, Марокко, Ливан
|Группа С
|Франция, Австралия, Перу, Дания
|Группа D
|Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
|Группа Е
|Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
|Группа F
|Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея
|Группа G
|Бельгия, Панама, Тунис, Англия
|Группа Н
|Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Открытие ЧМ состоится 14 июня, а обладатель Кубка мира ФИФА определится в результате финальной игры 15 июля. Оба матча состоятся в Москве на стадионе "Лужники". Помимо столицы, игры пройдут еще в 11 городах России.
Фото: Кубок ЧМ FIFA (fifa.com)
Даты и время проведения матчей в рамках ЧМ 2018 (групповой этап):
14.06. 18:00 Группа A. Россия - Саудовская Аравия
15.06. 15:00 Группа A. Египет - Уругвай
15.06. 18:00 Группа B. Марокко - Иран
15.06. 21:00 Группа B. Португалия - Испания
16.06. 13:00 Группа C. Франция - Австралия
16.06. 16:00 Группа D. Аргентина - Исландия
16.06. 19:00 Группа C. Перу - Дания
16.06. 22:00 Группа D. Хорватия - Нигерия
17.06. 15:00 Группа E. Коста-Рика - Сербия
17.06. 18:00 Группа F. Германия - Мексика
17.06. 21:00 Группа E. Бразилия - Швейцария
18.06. 15:00 Группа F. Швеция - Южная Корея
18.06. 18:00 Группа G. Бельгия - Панама
18.06. 21:00 Группа G. Тунис - Англия
19.06. 15:00 Группа H. Польша - Сенегал
19.06. 18:00 Группа H. Колумбия - Япония
19.06. 21:00 Группа A. Россия - Египет
20.06. 15:00 Группа B. Португалия - Марокко
20.06. 18:00 Группа A. Уругвай - Саудовская Аравия
20.06. 21:00 Группа B. Иран - Испания
21.06. 15:00 Группа C. Франция - Перу
21.06. 18:00 Группа C. Дания - Австралия
21.06. 21:00 Группа D. Аргентина - Хорватия
22.06. 15:00 Группа E. Бразилия - Коста-Рика
22.06. 18:00 Группа D. Нигерия - Исландия
22.06. 21:00 Группа E. Сербия - Швейцария
23.06. 15:00 Группа G. Бельгия - Тунис
23.06. 18:00 Группа F. Германия - Швеция
23.06. 21:00 Группа F. Южная Корея - Мексика
24.06. 15:00 Группа G. Англия - Панама
24.06. 18:00 Группа H. Япония - Сенегал
24.06. 21:00 Группа H. Польша - Колумбия
25.06. 17:00 Группа A. Саудовская Аравия - Египет
25.06. 17:00 Группа A. Уругвай - Россия
25.06. 21:00 Группа B. Иран - Португалия
25.06. 21:00 Группа B. Испания - Марокко
26.06. 17:00 Группа C. Австралия - Перу
26.06. 17:00 Группа C. Дания - Франция
26.06. 21:00 Группа D. Исландия - Хорватия
26.06. 21:00 Группа D. Нигерия - Аргентина, Санкт-Петербург
27.06. 17:00 Группа F. Мексика - Швеция
27.06. 17:00 Группа F. Южная Корея - Германия
27.06. 21:00 Группа E. Сербия - Бразилия
27.06. 21:00 Группа E. Швейцария - Коста-Рика
28.06. 17:00 Группа H. Сенегал - Колумбия
28.06. 17:00 Группа H. Япония - Польша
28.06. 21:00 Группа G. Англия - Бельгия
28.06. 21:00 Группа G. Панама - Тунис
Плей-офф - последняя стадия соревнований, в которую выйдут 16 команд. Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Игры четвертьфинала состоятся 6 и 7 июля. Два полуфинальных матча назначены на 10 и 11 июля. 14 июля определится, кто займет 3 место, а 15 июля станет известен победитель Чемпионата мира 2018.