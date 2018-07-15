Збірна Франції стала дворазовим чемпіоном світу з футболу

У фіналі ЧС-2018 команда Дідьє Дешама обіграла Хорватію

Збірна Франції обіграла національну команду Хорватії в фіналі чемпіонату світу 2018 року. Матч, який відбувся 15 липня в московських "Лужниках", завершився з рахунком 4:2.

Французи вийшли вперед на 18 хвилині після того, як хорватський форвард Маріо Манджукич забив м'яч у власні ворота. За десять хвилин "шашкові" відігралися завдяки півзахисникові Іван Перишич. До перерви нападник Антуан Грізманн знову вивів вперед в рахунку збірну Франції, реалізувавши пенальті на 38 хвилині.

У першій половині другого тайму французам вдалося збільшити свою перевагу завдяки голам півзахисника Поля Погба і нападника Киліана Мбаппе на 59 і 65 хвилинах відповідно. У час, що залишився хорвати змогли відповісти лише точним ударом Маріо Манджукич, який відзначився на 69 хвилині.

Таким чином, збірна Франції під керівництвом головного тренера Дідьє Дешама стала дворазовим чемпіоном світу. Зазначимо, перший раз наставник привів французів до перемоги в 1998 році як гравець і капітан команди.