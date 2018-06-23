Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ЧС-2018: Бельгія розгромила Туніс і вийшла в 1/8 фіналу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    23.06.2018 - 17:03
Фото: Бельгія - Туніс (twitter.com/BelRedDevils)
Фото: Бельгія - Туніс (twitter.com/BelRedDevils)

Азар і Лукаку зробили по дублю

Збірна Бельгії розгромила команду Тунісу в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 5:2.

Дублями у складі бельгійської збірної відзначилися нападник Ромелу Лукаку і півзахисник Еден Азар. Також на 90 хвилині зустрічі останній м'яч в ворота Тунісу забив форвард Михайла Батшуайі. Авторами голів за збірну Тунісу стали захисник Ділан броні і нападник Вахби Хазрі.

Таким чином, збірна Бельгії здобула найбільшу для себе перемогу на чемпіонатах світу.

Після двох матчів Бельгія лідирує в групі G. Команда здобула дві перемоги і гарантувала собі вихід в плей-офф ЧС-2018. Туніс з двома поразками не зміг вийти в 1/8 фіналу.

У наступному турі групового етапу Бельгія 28 червня зустрінеться з Англією, а Туніс в той же день зіграє з Панамою.

Нагадаємо, збірна Швейцарії здобула вольову перемогу над національною командою Сербії в матчі другого туру групи E чемпіонату світу-2018. 

ЧС 2018: турнірна таблиця на 23 червня Аргентина зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі ЧС
Теги публікації: Тунис, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся