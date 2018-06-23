ЧС-2018: Бельгія розгромила Туніс і вийшла в 1/8 фіналу

Азар і Лукаку зробили по дублю

Збірна Бельгії розгромила команду Тунісу в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 5:2.

Дублями у складі бельгійської збірної відзначилися нападник Ромелу Лукаку і півзахисник Еден Азар. Також на 90 хвилині зустрічі останній м'яч в ворота Тунісу забив форвард Михайла Батшуайі. Авторами голів за збірну Тунісу стали захисник Ділан броні і нападник Вахби Хазрі.

Таким чином, збірна Бельгії здобула найбільшу для себе перемогу на чемпіонатах світу.

Після двох матчів Бельгія лідирує в групі G. Команда здобула дві перемоги і гарантувала собі вихід в плей-офф ЧС-2018. Туніс з двома поразками не зміг вийти в 1/8 фіналу.

У наступному турі групового етапу Бельгія 28 червня зустрінеться з Англією, а Туніс в той же день зіграє з Панамою.

Нагадаємо, збірна Швейцарії здобула вольову перемогу над національною командою Сербії в матчі другого туру групи E чемпіонату світу-2018.