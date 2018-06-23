ЧМ-2018: Бельгия разгромила Тунис и вышла в 1/8 финала

Азар и Лукаку сделали по дублю

Сборная Бельгии разгромила команду Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 со счетом 5:2.

Дублями в составе бельгийской сборной отметились нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Эден Азар. Также на 90 минуте встречи последний мяч в ворота Туниса забил форвард Миши Батшуайи. Авторами голов за сборную Туниса стали защитник Дилан Бронн и нападающий Вахби Хазри.

Таким образом, сборная Бельгии одержала самую крупную для себя победу на чемпионатах мира.

После двух матчей Бельгия лидирует в группе G. Команда одержала две победы и гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Тунис с двумя поражениями не смог выйти в 1/8 финала.

В следующем туре группового этапа Бельгия 28 июня встретится с Англией, а Тунис в тот же день сыграет с Панамой.

Напомним, сборная Швейцарии одержала волевую победу над национальной командой Сербии в матче второго тура группы E чемпионата мира-2018.