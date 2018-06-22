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ЧС-2018: Збірна Швейцарії здобула вольову перемогу над Сербією

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    22.06.2018 - 23:02
Фото: Сербія - Швейцарія (twitter.com/SFV_ASF)
Фото: Сербія - Швейцарія (twitter.com/SFV_ASF)

Переможний м'яч був забитий на 90 хвилині

Збірна Швейцарії з рахунком 2:1 змогла здолати національну команду Сербії в матчі другого туру групи E чемпіонату світу-2018.

Автором першого м'яча став сербський нападник Олександр Мітровіч, який відзначився на 5 хвилині. Швейцарці зрівняли рахунок на початку другого тайму завдяки удару хавбека Граніту Джак. Переможний м'яч забив півзахисник Шердан Шакірі на 90 хвилині.

Таким чином, Швейцарія поступалася 0:1 і перемогла 2:1 - це перша вольова перемога на ЧС-2018.

Збірна Швейцарії, набравши 4 очки, посідає друге місце в турнірній таблиці групи E, національна команда Сербії (3) - на третьому рядку.

Нагадаємо, збірна Аргентина зазнала найбільшої за 60 років поразки на груповому етапі чемпіонату світу.

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Теги публікації: Швейцария, ЧМ-2018, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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