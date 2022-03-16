"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО

" У вашій історії є сторінки, які допомагають зрозуміти українців. Згадайте Перл-Харбор, той жахливий ранок 1941 року, коли тисяча літаків завдала удару по ваших кораблях. Згадайте 11 вересня - моторошний день у 2001 році, коли зло спробувало поневолити ваші волелюбні міста, перетворити їх на поле бою. Коли на безневинних людей був скоєний напад з повітря. Ви не очікували цього, ви не змогли завадити цьому",- заявив президент.

За словами Зеленського, протягом декількох тижнів війни Російська Федерація продовжує атакувати з неба міста України, використавши вже тисячі ракет й бомб.

" Прямо зараз наша країна стикається з цим самим, прямо зараз кожен день протягом трьох тижнів. Одеса, Житомир, Львів, Маріуполь, Харків - у всіх цих містах Росія перетворила небо на джерело смерті тисяч людей. Російські війська вже використовували тисячі ракет і бомб…",- додав президент.

Як відзначив президент, сьогодні, для захисту своїх людей Україна потребує закриття неба. Також можлива й альтернатива - С-300 й інші ППО.

"Ми просимо відповіді на цей жах від усього світу. Невже ми просимо надто багато, створення безпольотної зони? Невже це забагато? Зробити так, щоб Росія не тероризувала наші міста, ось вам альтернатива. Ви знаєте, які оборонні системи нам потрібні… С-300 та інші. Ви знаєте, як багато залежить на полі бою від використання літаків. Потужна авіація має захистити наш народ та нашу свободу. Літаки, які допоможуть Україні та Європі. Ця зброя є, але вона є на землі, а не в українському небі",- заявив Зеленський.