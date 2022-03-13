Завтра посли ЄС дадуть "зелене світло" новим санкціям проти РФ, - журналіст
У ЄС у понеділок, 14 березня, посли ЄС можуть узгодити новий четвертий пакет санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка.
Повідомляється, що санкції проти Росії торкнуться заборон на експорт предметів розкоші та нових інвестицій ЄС в російський енергетичний сектор.
"Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС щодо Росії. Вони дадуть зелене світло завтра опівдні. Містить у собі такі заходи, як збільшення лістингу, заборона на експорт предметів розкоші та нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі та заліза", - повідомив Юзвяк.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США в грудні хотіли відправити інструкторів в Україну. Але передумали через РФ.
Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.