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Завтра посли ЄС дадуть "зелене світло" новим санкціям проти РФ, - журналіст

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Неділя 13 березня 2022 19:54
Завтра посли ЄС дадуть "зелене світло" новим санкціям проти РФ, - журналіст Фото: посли ЄС узгодять нові санкції проти РФ (flick com libereurope)
Автор: Анна Шиканова

У ЄС у понеділок, 14 березня, посли ЄС можуть узгодити новий четвертий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка.

Повідомляється, що санкції проти Росії торкнуться заборон на експорт предметів розкоші та нових інвестицій ЄС в російський енергетичний сектор.

"Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС щодо Росії. Вони дадуть зелене світло завтра опівдні. Містить у собі такі заходи, як збільшення лістингу, заборона на експорт предметів розкоші та нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі та заліза", - повідомив Юзвяк.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США в грудні хотіли відправити інструкторів в Україну. Але передумали через РФ.

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