Завтра посли ЄС дадуть "зелене світло" новим санкціям проти РФ, - журналіст

У ЄС у понеділок, 14 березня, посли ЄС можуть узгодити новий четвертий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка.

Повідомляється, що санкції проти Росії торкнуться заборон на експорт предметів розкоші та нових інвестицій ЄС в російський енергетичний сектор.

"Посли ЄС сьогодні обговорили 4-й пакет санкцій ЄС щодо Росії. Вони дадуть зелене світло завтра опівдні. Містить у собі такі заходи, як збільшення лістингу, заборона на експорт предметів розкоші та нові інвестиції ЄС в російський енергетичний сектор, а також заборона на імпорт сталі та заліза", - повідомив Юзвяк.

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