RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы, - глава МИД Литвы

Фото: Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Расширение Европейского Союза является ключевым геополитическим инструментом, который позволяет обеспечить мир и стабильность на континенте.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он отметил, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.

"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", - отметил Будрис.

По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС будет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в конце ноября.

В то же время Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной из-за вето Венгрии, которое остается ключевой преградой.

В начале ноября Европейская комиссия представила отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", где отметила значительный прогресс Украины в реализации необходимых реформ.

Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование евроинтеграционного движения Украины и связал его позицию с политическими мотивами. По словам Зеленского, электорат Орбана настроен оппозиционно к большинству решений ЕС, что и влияет на действия венгерского правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЛитваВступление в ЕС