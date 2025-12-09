Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы, - глава МИД Литвы

Он отметил, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.

"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", - отметил Будрис.

По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.

Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС будет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.