Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы, - глава МИД Литвы

Расширение Европейского Союза является ключевым геополитическим инструментом, который позволяет обеспечить мир и стабильность на континенте.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Он отметил, что Украина и Молдова сегодня находятся на переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.
"Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины", - отметил Будрис.
По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.
Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС будет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.
Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в конце ноября.
В то же время Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной из-за вето Венгрии, которое остается ключевой преградой.
В начале ноября Европейская комиссия представила отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", где отметила значительный прогресс Украины в реализации необходимых реформ.
Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование евроинтеграционного движения Украины и связал его позицию с политическими мотивами. По словам Зеленского, электорат Орбана настроен оппозиционно к большинству решений ЕС, что и влияет на действия венгерского правительства.