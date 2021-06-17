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Членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Росії, - Кремль

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Москва, Четвер 17 червня 2021 14:18
Членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Росії, - Кремль Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви. Він стурбований розмовами про те, що Києву одного разу буде надано План дій щодо членства в Альянсі.

Про це повідомляє Reuters.

"Це те, за чим ми дуже уважно стежимо, і це дійсно "червона лінія" для нас - щодо перспективи вступу України в НАТО. Звичайно, це (питання про план членства для України, - ред.) викликає нашу стурбованість", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

Він також додав, що хоче почути чітке " так " або " ні" від президента США Джо Байдена щодо ПДЧ.

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Україна НАТО Пєсков Російська Федерація
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