Членство України в ЄС - важливий крок до об'єднання Європи, - Зеленський

Країни Європи повинні об'єднатися і головним кроком на цьому шляху має стати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. А згодом і повноправне членство.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі, повідомляє РБК-Україна .

Він зауважив, що у Росії не повинно бути навіть спокуси допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні.

"Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидного рішення про кандидатство, то це буде одним із найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за весь час повномасштабної війни Росії проти України" - сказав глава держави.