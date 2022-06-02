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Членство України в ЄС - важливий крок до об'єднання Європи, - Зеленський

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Україна, Четвер 02 червня 2022 18:44
Членство України в ЄС - важливий крок до об'єднання Європи, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Країни Європи повинні об'єднатися і головним кроком на цьому шляху має стати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. А згодом і повноправне членство.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі, повідомляє РБК-Україна.

Він зауважив, що у Росії не повинно бути навіть спокуси допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні.

"Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидного рішення про кандидатство, то це буде одним із найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за весь час повномасштабної війни Росії проти України" - сказав глава держави.

Нагадаємо, майже всі великі країни-учасниці Європейського cоюзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ, крім Італії.

Відомо, що Україна має вже в червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим більше, що країни Західних Балкан не проти.

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Володимир Зеленський
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