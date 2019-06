Членство Судану призупинили в Африканському союзі

Рада Африканського союзу (АС) з питань миру і безпеки призупинив членство Судану через жорстоке придушення протестів нинішнім керівництвом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації Twitter.

Як повідомляється, рада АС припинив участь Судану у всіх заходах до створення перехідного органу влади під керівництвом цивільних.

"Рада АС з питань миру і безпеки негайно припинив участь Республіки Судан у всіх заходах АС до створення перехідного органу влади під керівництвом цивільних, як єдиного способу для Судану знайти вихід із цієї кризи", - йдеться в повідомленні.

The #AU Peace and Security Council has with immediate effect suspended the participation of the Republic of #Sudan in all #AU activities until the effective establishment of a Civilian-led Transitional Authority, as the only way to allow the Sudan to exit from the current crisis pic.twitter.com/ioBlnfnxcl