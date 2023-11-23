Членство нардепа Одарченко приостановили во фракции "Слуга народа"

Членство народного депутата Андрея Одарченко приостановлено в парламентской фракции "Слуга народа". Это произошло по решению главы фракции Давида Арахамии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это стандартная процедура, применяемая нами в подобных случаях. Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия", - заявили в пресс-службе партии "Слуга народа".

Там подчеркнули, что политическая ответственность Одарченко уже наступила.

"Но еще раз хотим подчеркнуть, что как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными органами", - заявили в "Слуге народа".

Детали дела

21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату . Речь шла об Андрее Одарченко.

Народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятка в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

Позже народный депутат был доставлен в суд, где емуизбрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Одарченко может выйти на свободу: внеся залог в размере 15 млн гривен.

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