У члена Конгресса Испании выявили коронавирус

У генсека партии Vox Хавьера Ортеги Смита подтвердили заражение коронавирусом

У члена Конгресса Испании и генерального секретаря ультраправой партии Vox Хавьера Ортеги Смита обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

В партии официально подтвердили, что Смит получил положительный результат на коронавирус во время тестов, которые были проведены в последние несколько часов. При этом было отмечено, что партия приняла решение отправить всех своих депутатов работать из дома.

Напомним, с 11 марта Испания вводит дополнительные меры предосторожности в связи с резким увеличением числа инфицированных коронавирусом. В стране количество зараженных увеличилось до 1204 человек, при этом зафиксировано 28 летальных случаев.

Ранее из-за продолжающегося распространения коронавируса власти Италии расширили карантин на всю территорию страны. Итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в случае чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Италию из-за эпидемии коронавируса в этой стране.