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У члена Конгресса Испании выявили коронавирус
Новости
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В мире
10.03.2020 - 14:29
Новина українською
Фото: Хавьер Ортега Смит (twitter.com/los_replicantes)
У генсека партии Vox Хавьера Ортеги Смита подтвердили заражение коронавирусом
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