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Член Радбезу РФ та екс-генпрокурор Чайка потрапив під санкції України

Автор: Дмитро Левицький

Представник президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка опинився під українськими санкціями. Рішення про введення санкцій ухвалила Рада нацбезпеки і оборони України на засіданні 30 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Санкції щодо Чайки були запровадженні сьогодні указом президента України Володимира Зеленського.

Список обмежень:

  • блокування активів;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення фінансових операцій.

Обмеження будуть діяти 5 років.

Хто такий Юрій Чайка

Чайка Юрій Яковлевич - російський політик та прокурор. З 1999 по 2006 рік обіймав посаду міністра юстиції РФ, після чого очолив російську Генеральну прокуратуру, де пробув до січня 2020 року.

Після відставки з посади генпрокурора РФ Чайка перейшов на посаду повноважного представника російського президента на Північному Кавказі. Крім того, Чайка з листопада 1999 року входить до складу Ради безпеки Росії.

Нагадаємо, сьогодні Україна запровадила санкції проти російських суддів, а також кримських "чиновників" та силовиків.

Крім того, під українські санкції потрапив російський дизайнер Артемій Лєбєдєв.

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