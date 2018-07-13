У Криму "суд" відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні

Прокурор заявив, що вже винесений новий вирок, тому у звільненні має бути відмовлено

У Криму Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Російській Федерації, відхилив клопотання адвоката Ольги Дінзе про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха за першим вироком. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Вказано, що прокурор Денис Мишкін на початку судового засідання подав клопотання щодо припинення розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення за першим вироком, бо вже був винесений новий вирок.

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Зазначається, що суддя Дмитро Михайлов задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляв, що Балух не збирається припиняти голодування, а стан здоров'я політв'язня "вкрай серйозний".

"Транспортувати Балуха не можна - будь-яка транспортування Балуха по етапу для нього - смерть ... Днями адвокати повинні подати апеляцію на вирок. За процедурою у нього є місяць-півтора", - зазначав нардеп.

Додамо, 5 липня 2018 року в Криму підконтрольний Російської Федерації Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу в 10 тис. рублів (близько 4 тис. гривень). Його засудили за сукупністю двох кримінальних справ. Згідно з вироком "суду", Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління".