Четкие сроки, бонусы и отсрочка: Кабмин утвердил новые контракты для военных

Иллюстративное фото: в Украине могут ввести новые контракты для военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство утвердило законопроект, который предусматривает новые контракты для военных с четкими сроками службы и бонусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Шмыгаль отметил, что законопроект предусматривает контракты для солдатов, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и других. 

 

Фото: в Украине могут ввести новые контракты для военных (t.me/Denys_Smyhal)

Срок контрактов - от одного до пяти лет. После завершения контракта, если он был заключен на 2-5 лет, предоставляется отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

Воинам в рамках контрактов будут предоставлять ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях. 

Новые контракты смогут заключать граждане, которые находятся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. При этом воины, которые уже служат по контрактам, получат возможность перезаключить их на новых условиях. 

Законопроект уже передали в Верховную Раду.

"Ожидаем оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Мы рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года", - подчеркнул Шмыгаль. 

Детали от Свириденко

В свою очередь глава украинского правительства уточнила, что законопроект предусматривает выплаты за заключение и продление контракта, ежемесячные надбавки и боевые надбавки. 

"Это шаг к формированию профессиональной, мотивированной и стойкой армии. Мы создаем систему, которая дает военным справедливые условия службы и время на восстановление после выполнения контракта", - подчеркнула она. 

Также, по словам премьера, правительство вводит для иностранцев и лиц без гражданства офицерские контракты. Для них открывают возможность проходить службу в Государственной специальной службе транспорта. 

При этом Центры рекрутинга получат четкий алгоритм проверки для иностранцев, которые хотят служить в ВСУ. 

"Мы также устанавливаем равные условия для женщин и мужчин, проходящих службу по контракту как иностранцы", - сказала она. 

Поручение Зеленского

Напомним, еще в сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить количество контрактников в украинской армии во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Более подробных деталей глава украинского государства тогда не раскрыл.

Денис ШмыгальЮлия СвириденкоВооруженные силы УкраиныКонтрактная армияВойна в Украине