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Читали "лекцию о Волыни": восемь поляков жестоко избили молодых украинцев

12:33 25.08.2026 Вт
2 мин
Услышав, что перед ними украинцы, поляки отреагировали "мгновенно"
aimg Елена Чупровская
Фото: В Польше восемь мужчин напали на украинцев из-за их происхождения (Getty Images)

В польском Радоме восемь мужчин жестоко избили троих украинцев. Компанию на драку собрал пьяный поляк, который хотел прочесть им "лекцию о Волыни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Как началась потасовка

Инцидент произошел 2 августа между пятым и шести утра на улице Мальчевского в Радоме. О нападении стало известно только спустя несколько дней.

34-летний житель Люблина Томаш Г. приехал в Радом на свадьбу, а после празднования начал бродить по городу. На улице он встретил троих 20-летних украинцев и завязал с ними разговор об их происхождении.

Мужчинам не понравилось его поведение. По их словам, поляк хотел лекцию о волынской трагедии.

В этот момент пьяный поляк позвал на помощь трех или четырех незнакомцев, которые переходили улицу, и сказал им, что перед ними украинцы. Те отреагировали мгновенно.

"Они очень спонтанно отреагировали на это, и началось нападение", - рассказал прокурор районной прокуратуры Радома Цезарий Олтаржевский.

Впоследствии к избиению присоединились еще несколько мужчин, и общее количество нападавших достигло восьми. Украинцы получили травмы головы и лица, их осмотрели судмедэксперты.

"Заказал такси и уехал, будто ничего не произошло", - рассказал прокурор изданию Gazeta Wyborcza о поведении Томаша Г. после нападения.

Полиции удалось установить личность главного организатора потасовки. Его доставили в прокуратуру.

Муж признал свою вину и рассказал, что на момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. Его взяли под полицейский надзор. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает поиск остальных нападавших и проверяет записи городского видеонаблюдения.

Случаи агрессии против украинцев в Польше происходят регулярно. 14 августа полиция Познани задержала женщину, которая вместе с подругой напала на украинцев.

Две пьяные женщины выкрикивали обиды и плевали в прохожих, а одна из них ударила мужчину перевернутым зонтиком.

Напомним, в тот же день в Быдгоще двое взрослых напали на 14-летнюю украинку и ее 12-летнего брата из-за того, что дети разговаривали на украинском языке.

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично обратился к нападающим и призвал их самостоятельно сдаться полиции до конца недели.

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