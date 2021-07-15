Чисте довкілля і збереження лісів: які екологічні законопроекти підтримала Рада

Сьогодні у парламенті відбувся еко-день. Профільний комітет виніс на позачергову сесію аж 9 природоохоронних законопроектів і 7 з них підтримані депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Слуги народу".

За словами голови партії Олександр Корнієнко, частина документів є євроінтеграційними і обов’язковими для прийняття відповідно до Угоди про асоціацію між Україною з одного боку та ЄС та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншого боку.

"Контроль за забруднення довкілля (чи то атмосферного повітря, чи то річок і лісів), захист тварин від жорстокого поводження з ними, збереження лісів - це далеко не повний перелік важливих ініціатив, на які громадяни та природа України загалом чекали вже давно і як народні депутати сьогодні нарешті підтримали", - зазначив він.

Одним з перших парламент підтримав законопроект №3091, який запровадить в Україні новий державний екологічний контроль.

"Кожен знає про забруднення атмосферного повітря підприємцями, про стічні води в річках, про підпали екосистем, браконьєрство, незаконні сміттєзвалища та сотні питань, пов’язаних з природою та екологією. Ці проблеми не вирішувались. Причина - неефективний держконтроль. Тому що цьому органу належать такі повноваження і така відповідальність підприємств, за якими не можна вирішити екопитання. Закон дозволить зробити ефективний державний орган екоконтролю, нову природоохоронну інспекцію з конкретною процедурою звітності і реєстрації кожного кроку екоінспектора у відповідній системі", - додав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Маріковський.

У тому, що цей орган влади треба зробити дієвим переконаний і голова комітету з питань екологічної політики та природокористування, народний депутат від "Слуги народу" Олег Бондаренко

"Завдяки законопроекту ми змінюємо підстави та порядок проведення перевірок. Тепер і в суб’єктів господарювання, і в інспекторів будуть чітко визначені права та обов’язки. Ще один важливий момент: для усунення надмірного навантаження на бізнес через дублювання функцій ми передамо ДЕІ функції, які притаманні іншим центральним органам влади - лісагентству, рибагентству, геонадрам", - додав голова комітету.

Ще один важливим сьогодні стало рішення про збереження лісів (№5650).

Як зауважила член комітету парламенту з питань екологічної політики та природокористування від "Слуги народу" Юлія Овчинникова, цей законопроект - шлях для вирішення двох важливих проблем.

"Перша - збереження українських лісів та збільшення їхньої площі. Друга проблема - усунення ризиків для біорізноманіття та нелісових природних екосистем, які виникли внаслідок земельної децентралізації", - розповіла вона.

Юлія Овчинникова додала, що згідно з даними Світового банку, Україна у світі - третя за відсотком розораності території та дев’ята за абсолютною площею ораних земель.

Так законом запроваджується мораторій на вирубку самосійних лісів (самозаліснених ділянок), спрощується процедура створення нових лісів, змінювати цільове призначення лісів зможе лише Кабмін, а держава зможе викупляти землі для збереження заповідників.

Довгоочікуваним стала підтримка законопроекту №2351 про впровадження європейських стандартів у захисті тварин від жорстокого поводження.

Законопроект забороняє евтаназію безпритульних тварин як метод регулювання їх чисельності, пропаганду жорстокого поводження з тваринами, фотографування з дикими тваринами в населених пунктах, жебракування з тваринами, утримання в ресторанах, готелях, нічних клубах, інших непристосованих місцях ведмедів, тигрів, інших хижих тварин, залишати тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища, вищій, ніж +20ºС та нижчій, ніж -5ºС.

Серед важливих рішень - законопроект № 3576, що підвищує штрафи та встановлює кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин.

Так, проект закону встановлює штраф 8,5–13,6 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі терміном до 2 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у розмірі понад 34 050 грн. А от за незаконне видобування корисних копалин у заповідниках може загрожувати до 6 років ув’язнення.