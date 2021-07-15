ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чистая окружающая среда и сохранение лесов: какие экологические законопроекты поддержала Рада

Новина українською →
Киев, Четверг 15 июля 2021 21:51
Чистая окружающая среда и сохранение лесов: какие экологические законопроекты поддержала Рада Фото: сегодня в парламенте состоялся эко-день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в парламенте состоялся эко-день. Профильный комитет вынес на внеочередную сессию 9 природоохранных законопроектов и 7 из них поддержаны депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

По словам председателя партии Александр Корниенко, часть документов являются евроинтеграционными и обязательными для принятия в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и ЕС и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

"Контроль за загрязнение окружающей среды (то ли атмосферного воздуха, то ли рек и лесов), защита животных от жестокого обращения с ними, сохранение лесов - это далеко не полный перечень важных инициатив, которые граждане и природа Украины в целом ждали уже давно и как народные депутаты сегодня наконец поддержали", - отметил он.

Одним из первых парламент поддержал законопроект №3091, который введет в Украине новый государственный экологический контроль.

"Каждый знает о загрязнении атмосферного воздуха предпринимателями, о сточных водах в реках, о поджогах экосистем, браконьерстве, незаконных свалках и сотнях вопросов, связанных с природой и экологией. Эти проблемы не решались. Причина - неэффективный госконтроль. Потому что этому органу принадлежат такие полномочия и такая ответственность предприятий, по которым нельзя решить эковопрос. Закон позволит сделать эффективный государственный орган экоконтроля, новую природоохранную инспекцию с конкретной процедурой отчетности и регистрации каждого шага экоинспектора в соответствующей системе", - добавил народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский.

В том, что этот орган власти нужно сделать действенным убежден и председатель комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от "Слуги народа" Олег Бондаренко

"Благодаря законопроекту мы меняем основания и порядок проведения проверок. Теперь и у субъектов хозяйствования, и у инспекторов будут четко определены права и обязанности. Еще один важный момент: для устранения чрезмерной нагрузки на бизнес из-за дублирования функций мы передадим ГЭИ функции, которые присущи другим центральным органам власти - лесагентству, рыбагентству, геонадрам", - добавил председатель комитета.

Еще один важным стало решение о сохранении лесов (№5650).

Как отметила член комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования от "Слуги народа" Юлия Овчинникова, этот законопроект - путь для решения двух важных проблем.

"Первая - сохранение украинских лесов и увеличение их площади. Вторая проблема - устранение рисков для биоразнообразия и нелесных природных экосистем, которые возникли вследствие земельной децентрализации", - рассказала она.

Овчинникова добавила, что согласно данным Всемирного банка, Украина в мире - третья по проценту распаханности территории и девятая по абсолютной площади пахотных земель.

Так, законом вводится мораторий на вырубку самосеянных лесов (и участков), упрощается процедура создания новых лесов, изменять целевое назначение лесов сможет только Кабмин, а государство сможет выкупать земли для сохранения заповедников.

Долгожданным стала поддержка законопроекта №2351 о внедрении европейских стандартов в защите животных от жестокого обращения.

Законопроект запрещает эвтаназию бездомных животных как метод регулирования их численности, пропаганду жестокого обращения с животными, фотографирование с дикими животными в населенных пунктах, попрошайничество с животными, содержание в ресторанах, отелях, ночных клубах, других неприспособленных местах медведей, тигров и других хищных животных, оставлять животных в салоне автомобиля при температуре окружающей среды выше, чем +20ºС и ниже, чем -5ºС.

Среди важных решений - законопроект № 3576, повышающий штрафы и устанавливающий уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.

Так, проект закона устанавливает штраф 8,5–13,6 тыс. грн или ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в размере свыше 34 050 грн. А вот за незаконную добычу полезных ископаемых в заповедниках может грозить до 6 лет заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада экология
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева