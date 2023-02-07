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Число жертв землетрясения в Турции превысило 3700

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Анкара, Вторник 07 февраля 2023 18:12
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3700 Фото: число жертв землетрясения в Турции превысило 3700 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на вечер 7 февраля известно, что из-за землетрясения в Турции погибли 3 703 человека. При этом ранения получили десятки тысяч людей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar, такие данные приводит Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

"3703 человека погибли и 22 286 человек получили ранения в результате землетрясений в центре Кахраманмараша по состоянию на 18:00", - сказано в сообщении.

При этом число жертв стихийного бедствия продолжает расти.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 6 февраля, в Турции, Сирии и Ливане начались мощные землетрясения, из-за которых были разрушены жилые дома и другие здания.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с трагедией.

Согласно последним данным, было известно о более 3 500 человек, которые погибли в Турции из-за катаклизма.

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