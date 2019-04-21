Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці перевищила 200

В поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв серії вибухів досягло 207 чоловік, ще 449 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsfirst.

Прес-секретар поліції повідомив, що в даний час вони не можуть надати детальну інформацію про кількість жертв з кожного місця вибуху в Коломбо. Також у поліції повідомили, що вони заарештували 7 осіб, які можуть бути причетні до вибухів у країні.

У той же час міністр закордонних справ Шрі-Ланки розповів, що їм вдалося ідентифікувати 5 іноземних жертв вибуху.

Нагадаємо, зараз МЗС України з'ясовує були громадяни України серед постраждалих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Раніше повідомлялося, що у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 295 отримали поранення.