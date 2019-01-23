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Число жертв вибуху в Мексиці зросло до 96 осіб

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 07:36
Число жертв вибуху в Мексиці зросло до 96 осіб
Фото: вибух у Мексиці (twitter.com/BipPress)

Ще 48 осіб залишаються в лікарнях

Кількість жертв вибуху на трубопроводі в  Мексиці збільшилось до 96 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Universal.

Як повідомляється, ще 48 осіб залишаються в лікарнях, двоє з них - у США.

Зазначимо, потужний вибух і пожежа сталися 18 січня на великому трубопроводі Тула-Тукспан в момент, коли сотні людей збирали бензин. Мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на трубопроводі в Мексиці за останніми даними, загинули 85 людей. Як повідомив губернатор регіону Омар Файяд, вибух і пожежа сталися на місці незаконної врізки в трубопровід в момент, коли там знаходилися десятки людей, які займалися збором палива.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 січня Колумбійська державна нафтова компанія Ecopetrol SA повідомила про вибуху на трубопроводі Трансандино, в результаті якого виник витік нафти поблизу кордону з Еквадором.

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