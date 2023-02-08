RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв в результате землетрясения в Турции выросло до 6234 человек

Фото: число жертв в результате землетрясения в Турции выросло до 6234 человек (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, возросло до 6234 человек, еще более 37 тысяч людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Число жертв землетрясения в Турции возросло до 6234, раненых – 37 011", - сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям МВД Турции.

Тем временем в стране обнародован указ президента о введении чрезвычайного положения в 10 провинциях, пострадавших от разрушительного землетрясения. Согласно документу, режим ЧП вступает в силу с 01:00 по местному времени 8 февраля и будет действовать в течение 3 месяцев.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию потрясли мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. На местах разрушения возникли пожары.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, распорядился отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут в разборе завалов.

Подробнее о землетрясениях в Турции, Сирии 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция