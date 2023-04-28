Число жертв в Умани выросло до 7, разбор завалов продолжается, - глава МВД

"На данный момент известно о 7 погибших, среди них ребенок. 17 человек спасены из-под завалов, из них 9 находятся в больнице, один в крайне тяжелом состоянии", - сказал Клименко.

По его словам, в подъезде, который разрушила российская ракета, предварительно проживало (было зарегистрировано) 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир из 46.

"Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы. Работа продолжается, пожар только был ликвидирован", - отметил Клименко.

Он сообщил, что разбор завалов может занять одни сутки.

Напомним, сегодня во время массированной атаки россияне ударили ракетой по жилой 9-этажке в Умани Черкасской области.

Все детали этой ночной ракетной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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