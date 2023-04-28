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Число жертв в Умані зросло до 7, розбір завалів триває, - глава МВС

Фото: глава МВС Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок ракетного удару по будинку в Умані вже 7 загиблих. З них 6 дістали з-під завалів, а 1 помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"На цей момент відомо про 7 загиблих, серед них дитина. 17 осіб врятовано з-під завалів, з них 9 знаходяться в лікарні, один у вкрай важкому стані", - сказав Клименко.

За його словами, в під'їзді, який зруйнувала російська ракета, попередньо, проживало (було зареєстровано)109 осіб. Знищено повністю 27 квартир із 46.

"Рятувальники роблять все, щоб якнайшвидше розібрати завали. Робота триває, пожежа тільки но була ліквідована", - зазначив Клименко.

Він повідомив, що розбір завалів може зайняти одну добу.

Нагадаємо, що сьогодні під час масованої атаки росіяни вдарили ракетою по житловій 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

Всі деталі цієї нічної ракетної атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниУманьракетный удар