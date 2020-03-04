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Кількість жертв торнадо в США знову зросла

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 05:12
Кількість жертв торнадо в США знову зросла
Фото: наслідки торнадо у Нешвіллі (twitter.com/chrisconte)

Багато людей вважаються зниклими без вести

В результаті торнадо в США загинуло вже 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Стихія 3 березня пройшла через центральну частину штату Теннессі, зачепивши її столицю місто Нешвілл. Смертельні випадки зареєстровані в чотирьох округах: столичному Девідсоні, Вілсоні, Бентоне і Патнаме. В останньому жертв найбільше - 19.

Губернатор штату Білл Лі оголосив надзвичайний стан. За його словами, після торнадо в штаті Теннессі безліч постраждалих і зниклих без вести. Кількість жертв може збільшитися.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 19 осіб загинули внаслідок руйнівного торнадо в американському місті Нешвілл, штат Теннессі.

Нагадаємо, раніше два потужних торнадо обрушилися на місто Нешвіллі, штат Теннессі. Торнадо зруйнував більше 40 будівель, в тому числі кілька житлових будинків та шкіл міста. Істотний збиток стихія завдала місцевому аеропорту.

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