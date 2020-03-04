Число жертв торнадо в США снова возросло

Фото: последствия торнадо в Нэшвилле (twitter.com/chrisconte)

Много людей считаются пропавшими без вести

В результате торнадо в США погибли уже 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Стихия 3 марта прошла через центральную часть штата Теннесси, задев его столицу город Нэшвилл. Смертельные случаи зарегистрированы в четырех округах: столичном Дэвидсоне, Уилсоне, Бентоне и Патнаме. В последнем жертв больше всего - 19.



Губернатор штата Билл Ли объявил чрезвычайное положение. По его словам, после торнадо в Теннесси множество пострадавших и пропавших без вести. Количество жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли вследствие разрушительного торнадо в американском городе Нэшвилл штат Теннесси.

Напомним, ранее два мощных торнадо обрушились на город Нэшвилл штат Теннесси. Торнадо разрушил больше 40 зданий, в том числе несколько жилых домов и школ города. Существенный ущерб стихия нанесла местному аэропорту.