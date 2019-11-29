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Теракт на Лондонському мосту: один постраждалий помер

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 20:05
Теракт на Лондонському мосту: один постраждалий помер
Фото: теракт на Лондонському мосту (twitter.com adam_cannon)

Серед постраждалих є тяжкопоранені

Один з постраждалих в результаті теракту на Лондонському мосту в Британії помер в лікарні від отриманих поранень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Independent.

За даними джерела в британській Національній службі охорони здоров'я, окрім нападника, який був застрелений правоохоронцям, є ще одна жертва. Один з постраждали помер в лікарні пізніше від поранень, отриманих під час нападу.

Крім того, мер Лондона Садік Хан заявив, що серед постраждалих в результаті озброєного нападу на мосту є тяжкопоранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 5 поранених в результаті нападу озброєного чоловіка на Лондонському мосту, який стався сьогодні 29 листопада. Як стверджують очевидці, нападник був озброєний ножем.

Також РБК-Україна писало, що британські правоохоронці кваліфікували напад на людей на Лондонському мосту як терористичний акт. В поліції заявили, що нападник, у якого стріляли силовики на Лондонському мосту, помер. Терорист був одягнений у муляж вибуховий пристрій.

Як відомо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину.

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Новини України ВеликобританияЛондонТеракт
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