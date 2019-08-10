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Число жертв тайфуну в Китаї зросла до 18 осіб


Ще 14 осіб числяться зниклими безвісти

Жертвами тайфуну "Лекіма", який обрушився на східну частину Китаю, стали не менше 18 осіб. Про це повідомляє CBC.

Повідомляється, що 14 осіб з провінції Чжецзян вважаються зниклими безвісти. За даними західних ЗМІ, в цій провінції сильні дощі призвели до гірського обвалу.

тим часом влада Китаю евакуювала понад 1 млн людей за богохульство, у тому числі 253 тис. - з Шанхаю. Близько 100 тис. людей перебувають у центрах тимчасового розміщення.

На узбережжі на південь від Шанхаю понад 200 житлових будинків зруйновані і 3,2 тис. були пошкоджені.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в ніч з п'ятниці на суботу на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма". Найбільше від негоди постраждала китайська провінція Чжецзян, переселені 752 тис. чоловік.

З-за тайфуну в Китаї загинули 13 людей, ще 16 осіб пропали без вісті, більше 200 будинків зруйновано, понад 3,2 тис. - пошкоджені. Також повідомляється, що в Шанхаї через негоду переселені 253 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун "Лекіма". За даними метеорологів, "Лекіма" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки.

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