Число жертв тайфуну в Китаї зросла до 18 осіб

Жертвами тайфуну "Лекіма", який обрушився на східну частину Китаю, стали не менше 18 осіб. Про це повідомляє CBC.

Повідомляється, що 14 осіб з провінції Чжецзян вважаються зниклими безвісти. За даними західних ЗМІ, в цій провінції сильні дощі призвели до гірського обвалу.

тим часом влада Китаю евакуювала понад 1 млн людей за богохульство, у тому числі 253 тис. - з Шанхаю. Близько 100 тис. людей перебувають у центрах тимчасового розміщення.

На узбережжі на південь від Шанхаю понад 200 житлових будинків зруйновані і 3,2 тис. були пошкоджені.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в ніч з п'ятниці на суботу на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма". Найбільше від негоди постраждала китайська провінція Чжецзян, переселені 752 тис. чоловік.

З-за тайфуну в Китаї загинули 13 людей, ще 16 осіб пропали без вісті, більше 200 будинків зруйновано, понад 3,2 тис. - пошкоджені. Також повідомляється, що в Шанхаї через негоду переселені 253 тис. чоловік.

Раніше повідомлялося до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун "Лекіма". За даними метеорологів, "Лекіма" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки.