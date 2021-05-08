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В Альпах зійшла лавина, загинули туристи

Новость на русском → Альпи, Субота 08 травня 2021 19:55
В Альпах зійшла лавина, загинули туристи Фото: в Альпах через сходження лавини загинули чотири людини (wikimedia.org dahu1)
Автор: Юлія Струк

У французьких Альпах на території комуни Валуар зійшла лавина. Внаслідок цього загинули четверо туристів.

Про це повідомляє BFMTV.

Префект департаменту Паскаль Боло поінформував, що загиблі туристи належать до двох різних груп. У складі першої було двоє людей, другої - троє. Усі туристи родом з Гренобля. З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42, найстаршому - 76 років.

У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.

Крім того, зараз тривають пошуки у місці сходження ще однієї лавини. Вона ймовірно накрила трьох людей.

Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки на цих вихідних через підвищення температури після значних снігопадів.

Нагадаємо, наприкінці березня у результаті лавини в Мурманській області Росії загинула дитина. Решта 15 туристів, які опинилися в районі її сходження, медичної допомоги не потребували.

Як писало РБК-Україна, на початку березня лавина зійшла на Камчатці. Під снігом опинилися двоє дорослих і дитина, один з них загинув.

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