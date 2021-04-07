Протестувальники в М'янмі підпалили китайський завод, військові вбили сімох демонстрантів

На протестах в М'янмі сили безпеки знову відкрили вогонь по демонстрантах. В результаті семеро людей загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, в ході протестів в Янгоні підпалили завод, що належить Китаю, а також спалили китайський прапор.

За даними місцевих активістів, понад 580 осіб були вбиті в ході протестів у М'янмі після перевороту 1 лютого. З тих пір загальнонаціональні протести і страйки тривають, незважаючи на те, що військові відкривають вогонь по демонстрантах.