Протестувальники в М'янмі підпалили китайський завод, військові вбили сімох демонстрантів
На протестах в М'янмі сили безпеки знову відкрили вогонь по демонстрантах. В результаті семеро людей загинули і ще кілька отримали поранення.
Про це пише Reuters.
Крім того, в ході протестів в Янгоні підпалили завод, що належить Китаю, а також спалили китайський прапор.
За даними місцевих активістів, понад 580 осіб були вбиті в ході протестів у М'янмі після перевороту 1 лютого. З тих пір загальнонаціональні протести і страйки тривають, незважаючи на те, що військові відкривають вогонь по демонстрантах.
Раніше РБК-Україна писало, що серед загиблих в ході протестів у М'янмі 46 дітей.
Нагадаємо, в суботу 27 березня був найкривавіший день насильства" з часів початку військового перевороту. Сили безпеки М'янми вбили 114 осіб.
Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.