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Окупанти відкрили вогонь по Луганській області. Є загиблі

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Субота 23 квітня 2022 16:00
Окупанти відкрили вогонь по Луганській області. Є загиблі Фото: окупанти відкрили вогонь по Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по місту Золоте Луганської області. Є загиблі та постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Як відзначив Гайдай, внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще двоє постраждали.

Також окупанти в обід відкрили вогонь й по населених пунктах Гірської громади. Снаряди влучили по житлових кварталах.

"Знаходьтеся в укриттях! Орки починають готуватися до Великодня… Нелюди та безбожники", - додає голова Луганської ОДА.

Окупанти відкрили вогонь по Луганській області. Є загиблі

Фото: окупанти відкрили вогонь по Луганській області (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

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