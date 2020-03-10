Кількість жертв обвалення готелю в Китаї різко зросла

Кількість жертв обвалення готелю в Китаї збільшилася до 20 осіб. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Відзначається, що до 9:00 ранку з-під уламків вдалося витягти 61 людину. Загинули 20 людей і 41 - отримала травму.

Однак, пошуково-рятувальна операція триває, тому що, під уламками можуть перебувати ще 10 осіб.

Раніше повідомлялось про 6 загиблих в результаті обвалення стіни в Китаї.

Нагадаємо, 7 березня на сході Китаю в місті Цюаньчжоу обвалився шестиповерховий готель, який використовували як приміщення для карантину. На першому поверсі зруйнованого будинку знаходилися магазини і кафе. Під завалами опинилися близько 70 осіб. Раніше повідомлялося про двох загиблих в результаті обвалу готелю.

Також раніше РБК-Україна писало, що в кінці жовтня 2019 року на півдні Китаю в результаті обвалення споруджуваної стоянки загинули вісім людей, ще двоє постраждали. На будівництво автостоянки працювали 14 осіб, троє з яких вибралися з-під завалів самостійно.