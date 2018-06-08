Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі досягла 109

У Гватемалі зростає кількість загиблих від виверження вулкана Фуего

Кількість жертв виверження вулкана Фуего у Гватемалі досягла 109 осіб, ще близько 200 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що вчора ввечері пошукові операції через погані погодні умови були припинені. Зокрема, пройшли сильні зливи, в результаті чого грунт залишається нестабільним.

Крім того, місцеве агентство з подолання надзвичайних ситуацій вважає малоймовірною можливість виявити живих людей серед руїн будинків і попелу, так як з часу виверження вулкана минуло більше 72 годин.

Нагадаємо, виверження вулкана в Гватемалі сталося 3 червня і зачепило близько 1,7 млн осіб. У зв'язку з викиду величезних хмар попелу призупинили роботу столичного аеропорту. Виверження покрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.