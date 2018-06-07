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Інтерв'ю

Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 99

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 02:52
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com_VzlaNewsNow.jpg)
Фото: виверження вулкана в Гватемалі (twitter.com_VzlaNewsNow.jpg)

Зниклими безвісти вважаються близько 200 осіб

У Гватемалі в результаті виверження вулкана Фуего, за останніми даними, загинули щонайменше 99 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада підтвердила, що зниклими безвісти вважаються близько 200 людей.

"Ми можемо працювати тільки в тих місцях, де можна стояти на дахах будинків, тому що дуже гаряча зола. Є місця, де, вставляючи кирку або прут, ми бачимо вогонь і виходить дим, через яків неможливо продовжувати рити, тому що ми можемо загинути", - розповів один із рятувальників.

Також повідомляється, що із загиблих поки що вдалося впізнати лише близько 20 осіб.

Нагадаємо, 4 червня в Гватемалі почалося потужне виверження вулкана Фуего, яке було назване одним з найсильніших за останні роки. Попіл випав у семи муніципалітетах країни, були евакуйовані тисячі людей.

6 червня у Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего і кількість загиблих зросла до 72 осіб.

 

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Теги публікації: вулкан, Гватемала, извержение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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