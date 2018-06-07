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Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 99

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 02:52
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com_VzlaNewsNow.jpg)
Фото: извержение вулкана в Гватемале (twitter.com_VzlaNewsNow.jpg)

Пропавшими без вести числятся около 200 человек

В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго, по последним данным, погибли по меньшей мере 99 человек. Об этом сообщает Reuters.

Местные власти подтвердили, что пропавшими без вести числятся около 200 человек.

"Мы можем работать только в тех местах, где можно стоять на крышах домов, потому что зола очень горячая. Есть места, где, вставляя кирку или прут, мы видим огонь и выходящий дым, из-за которых невозможно продолжать рыть, потому что мы можем погибнуть", - рассказал один из спасателей.

Также сообщается, что из погибших пока удалось опознать только около 20 человек.

Напомним, 4 июня в Гватемале началось мощное извержение вулкана Фуэго, которое было названо одним из самых сильных за последние годы. Пепел выпал в семи муниципалитетах страны, были эвакуированы тысячи человек.

6 июня в Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго и число погибших взросло до 72 человек.

 

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Теги публикации: вулкан, Гватемала, извержение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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