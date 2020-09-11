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Кількість жертв ДТП під Києвом зросла

Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 12:00 кількість загиблих в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) під Києвом зросла до 6. У лікарні померла ще одна людина.

Про це повідомляє прес-служба бориспільської лікарні.

Спочатку була інформація про 5 загиблих. Зазначимо, що всього в ДТП постраждали 20 людей, 12 з них були госпіталізовані.

Всі вони у тяжкому стані, 8 з них прооперовано, 7 перебувають у реанімації, троє у дуже важкому стані.

"Одна особа померла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у поліції розповіли подробиці масштабної ДТП під Києвом і відкрили справу.

Водій однієї з вантажівок рухався в бік Києва, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та "ВАЗ".

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти.

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