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На трасі Київ-Харків сталось масштабне ДТП, п'ятеро загиблих та 20 постраждалих

Київська область, П'ятниця 11 вересня 2020 08:06
На трасі Київ-Харків сталось масштабне ДТП, п'ятеро загиблих та 20 постраждалих
Фото: ДТП на трасі Київ-Харків (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Анастасия Рокитна

На автодорозі Київ - Харків сталася автопригода за участю двох вантажівок, мікроавтобуса та легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 5 осіб та 20 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Це сталось біля 4 ранку. Як встановлено, водій однієї з вантажівок рухався в бік Києва, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.

Через ДТП загинули мінімум 5 людей, інших госпіталізували. Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Нагадаємо, в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів і мотоцикла.

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти.

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