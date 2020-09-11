У поліції розповіли подробиці масштабної ДТП під Києвом і відкрили справу

Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

У селі Іванків (Бориспольський район) сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок, легкового автомобіля та мікроавтобуса, в якому було 18 людей. За цим фактом поліція відкрила справу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Водій вантажівки з напівпричепом, рухаючись в правій смузі руху в напрямку міста Київ, зіткнувся з фургоном. За цим, водій вантажівки виїхав на зустрічні смуги руху та зіткнувся з легковиком та маршруткою Mercedes-Benz Sprinter, які рухались в правій смузі руху в напрямку міста Харків.

Два пасажири легкового автомобіля, водій та два пасажири маршутки загинули. До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлено водія легковика та 19 пасажирів автомобіля Mercedes.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів і мотоцикла.